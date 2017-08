Observatorul Astronomic din Bârlad va transmite live eclipsa parțială de Lună

14:11

Capricorn Nativei Capricorn cel mai bine ii este singura. Daca totusi face pasul spre casnicie cel mai rau ii va fi sotului ei, caci va trebuie sa ii suporte toanele si sa se supuna ordinelor ei. Are nevoie de un sot ascultator, de preferinta cu un nivel intelectual inferior, astfel incat nevasta Capricorn sa isi demonstreze superioritatea. E scandalagioaica, vrea sa aiba mereul ultimul cuvant, iar certurile cu ea sunt presarate cu numeroase jigniri numeroase. Taur Femeia din zodia Taur este incredibil de geloasa, ceea ce o transforma intr-o partenera de cosmar. Sotul sau trebuie sa aiba mult prea multa rabdare pentru a ramane alaturi de ea, pentru ca nativa nu isi va putea controla posesivitatea. Ii va anihila personalitatea, pentru ca ea vrea sa fie cea care conduce in relatie, cea care ia deciziile. Daca sotul indrazneste sa se impuna, femeia Taur ia foc. Orice greseala este taxata scump. Scorpion Pretentioasa fara seaman, nativa Scorpion este foarte atenta atunci cand isi alegi sotul. Daca insa cel in care a investit atata incredere nu se ridica la standardele sale si nu isi da interesul sa ii mentina vie pasiunea, se transformi intr-o adevarata scorpie. Nu tolereaza un barbat care nu o respecta si atunci intoarce roata. Il umileste in public, il provoaca atunci cand stie ca il are la mana, tocmai pentru a putea dispune de el dupa bunul plac, scrie ele.ro.