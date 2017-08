Moldovean, condamnat la Moscova. A ucis o femeie, căreia nu îi plăcuse cum îi făcuse reparație

13:46

Problema urșilor gunoieri care au început să coboare de pe munte până în orașele din județele Brașov, Harghita sau Prahova a ajuns și în presa britanică. BBC News dedică un material video urșilor bruni care i-au adus în pragul disperării pe localnici. Oricâte măsuri de precauție și-ar lua, oamenii au început să se trezească și că le intră ursul în casă. The post (VIDEO) Urșii înfometați au invadat un oraș din România appeared first on Independent.