TOP 5 cei mai bogați oameni ai lumii; Averea lui Zuckerberg crește impresionant

11:46

Până în 2050 pe Pământ se vor produce numeroase schimbări, la toate nivelurile, iar zona economică şi financiară nu va face nici ea excepţie. Un raport recent al celor de la PwC a analizat economiile statelor lumii şi a realizat topul ţărilor care vor avea cele mai puternice economii de pe planetă peste 33 de ani. The post Care va fi cea mai bogată ţară din lume peste 30 de ani: Surprizele din TOP 10 appeared first on Independent.