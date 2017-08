Un armean și un rus au încercat să iasă ilegal din R.Moldova. Au fost prinși în apele râului Prut

12:06

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a finalizat urmărirea penală și a remis în instanța de judecată cauza penală de acuzare a fostului deputat Iurie Bolboceanu în comiterea trădării de Patrie. Iurie Bolboceanu este acuzat de faptul, că fiind racolat de către ofițerii Direcției Principale de Informații a Statului Major General al Ministerului […] The post Cauza fostului deputat Iurie Bolboceanu privind trădare de patrie, expediată în judecată appeared first on Moldova.org.