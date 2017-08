Coreea de Nord ameninţă că se va răzbuna de o mie de ori pe SUA, după noile sancţiuni impuse de Consiliul de Securitate al ONU

11:06

Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, declarat drept persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova, se arată „îngrijorat" că politica Guvernului de la Chişinău poate duce la înrăutăţirea situaţiei Transnistriei. Potrivit lui, autorităţile moldovene şi serviciile de securitate închid posibilitatea rotaţiei pacificatorilor ruşi, precum şi a reprezentanţilor oficiali ai Federaţiei Ruse, Rogozin fiind în funcţia de „reprezentant special al preşedintelui rus pentru Transnistria".