Un moldovean și un austriac, riscă amenzi. Au vrut să scoată din RM țigări și medicamente

Programul guvernamental "Prima Casă" are drept scop facilitarea accesului persoanelor fizice, îndeosebi a familiilor tinere, la achiziția unei locuințe prin credite ipotecare garantate parțial de stat. Principalele condiții ale programului "Prima Casă": - Vârsta beneficiarului – până la 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar; - Nu deține în proprietate individuală sau în comun cu alte persoane o locuință și nu are în derulare un credit ipotecar; - Plata lunară achitată de către beneficiar (dobânda și suma principală) nu va depăși 50% din veniturile oficiale ale familiei; - Plafonul maxim al prețului de achiziție a locuinței –1 milion lei; - Participația proprie inițială – cel puțin 10% din prețul de achiziție a locuinței; - Termenul creditului va fi de până la 25 de ani, cu posibilitatea achitării anticipate. Guvernul garantează 50% din soldul creditului.