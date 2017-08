Alţi doi cetăţeni străini, reţinuţi la frontieră pentru tentativa de a traversa ilegal Prutul

10:16

Şeful statului, Igor Dodon, care se află în ultimele zile în capitala Iranului, Teheran, a avut o întrevedere cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Vice-președinte al Comisiei Europene, Federica Mogherini, căreia i-a mulţumit pentru suportul acordat de UE Republicii Moldova şi a invitat-o la Chişinău.