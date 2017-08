O intepretă autohtonă și-a deschis o școală în Elveția – (VIDEO)

11:06

Afacere bănoasă, într-un domeniu trecut cu vederea Un domeniu trecut cu vedere de majoritatea antreprenorilor de la noi, a adus un venit gras unui om de afaceri din Chisinau. Acesta a pus pe roate o afacere cu ambalaje din lemn. Mai exact, produce paleti, adica suport din lemn pentru transportarea marfurilor, dar si containere pentru fructe si legume. Numai in anul trecut a avut o cifra de afaceri de 40 de milioane de lei, spera ca aceasta sa creasca, mai ales ca, recent a inceput si sa exporte marfa. Mesterii muncesc din greu pentru a face fata cererii. De la aceste suporturi din lemn si-a pornit Alexandru Cernoutan din Chisinau, acum 7 ani afacerea. Spune ca a preluat compania mai ca pe branci. Alexandru CERNOUTAN, ANTREPRENOR: "De la 3 mii de paleti vanduti, acum vindem pana la 25-30 de mii pe luna." Pe toate le face cu ajutorul a 30 de angajati. Spune ca nu i-a fost usor, mai ales ca in mare parte materia prima este importata, iar ambalajele din lemn sunt un produs mai mult sezonier. Anul trecut a ajuns la o cifra de afaceri de 40 milioane de lei, dintre care 3 milioane sustine ca au fost varsate in bugetul statutului. Nu se opreste aici. Mai nou vrea sa-si diversifice produsele si sa fabrice si containere pliabile, care sunt solicitate pe piata. Pentru a-si creste afacerea, a profitat si de programele finantate ale europenilor. Alexandru CERNOUTAN: "Am aplicat la pare 1+1, la competitivitatii…" Cu banii de la europeni si-a cumparat utilaje noi, in plus a reusit sa se extinda si peste hotare. Paletii lui Alexandru Cernoutan ajung in Romania si Cehia.