Macedonia, hotărâtă să își schimbe denumirea. Cum s-ar putea numi noua țară europeană

Donald Trump a declarat că introducerea acestei legi ar fi cea mai mare schimbare a politicii de imigraţie din ultimii 50 de ani şi ar reduce numărul imigranţilor legali la jumătate. Democraţii au anunţat că se vor opune unei astfel de legi, care sfidează crezul SUA, inscripţionat şi pe Statuia Libertăţii: „Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free” (Daţi-mi oamenii voştri obosiţi, săracii, masele aglomerate care tânjesc să respire libere”). Anual, în SUA sunt acordate 1,1 milioane de „Green Cards”, permisele de muncă fără de care nu te poţi angaja. Legea ar mări controlul pe care guvernul îl are asupra imigranţilor şi, dacă va fi adoptată, va pune capăt programului Loteria Vizelor, prin care aproximativ 2.000 de români emigrează anual în Statele Unite.