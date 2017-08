Vremea toridă a „topit” cetățenii: Peste 13 mii de persoane au apelat la corturile anticaniculă

17:36

Parchetul din Paris a deschis o anchetă pentru apologie a terorismului şi tentativă de omor după arestarea, sâmbătă, cu puţin înainte de miezul nopţii, a unui bărbat înarmat cu un cuţit, în timp ce încerca să forţeze unul din controalele de securitate la Turnul Eiffel, transmite AFP, citând o sursă judiciară, potrivit Agerpres.