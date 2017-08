Astăzi va avea loc o eclipsă parţială de Lună

10:41

Procuratura raionului Orhei investighează un caz de omor intenţionat. În calitate de învinuiţi figurează doi minori, în vîrstă de 17 ani, care şi-ar fi ucis unchiul. Tragedia s-a produs pe 2 august, în satul Vîprova. Minorii şi-au vizitat unchiul pentru a sărbători hramul localităţii. În urma unui conflict spontan, iscat între aceştia, nepoţii i-au aplicat unchiului multiple lovituri pînă l-au lăsat fără suflare. În continuare, nepoţii au plecat la discoteca din sat, la scurt timp însă au fost reţinuţi. La demersul procurorilor, minorii au fost arestaţi pentru o lună. Concomitent, în cadrul acţiunilor de urmărire penală a fost expertiza medico-legală a victimei, precum şi cea psihiatrico-psihologică a învinuiţilor.