(grafic) Topul ţărilor de unde vine cel mai mare volum de transferuri băneşti în Moldova

În fiecare an, în cadrul concursului de fotografie „Insight Astronomy Photographer of the Year" sunt apreciate cele mai bune fotografii ale cerului de noapte și ale universului realizate de fotografi din întreaga lume. Câștigătorii vor fi anunțați pe 14 septembrie, însă până atunci aveți ocazia să admirați cele 15 fotografii care au intrat în etapa finală a concursului.