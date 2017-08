Efectele macabre ale încălzirii globale; Ce se întâmplă în munții Alpi

11:06

Neymar a devenit cel mai scump jucător din istorie după ce PSG a achitat clauza de reziliere de 222 de milioane de euro pe care brazilianul o avea la Barcelona. Cu această sumă, orice club ar fi putut să transfere o echipă întreagă. Și nu una oarecare și una care să se bată cu succes la pozițiile fruntașe din orice campionat puternic.