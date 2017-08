Barcelona a găsit înlocuitorul lui Neymar; Sumă uriașă plătită lui Liverpool

10:26

Neymar a fost deja prezentat la PSG, acolo unde toţi îl văd drept jucătorul decisiv, care să ducă echipa la un alt nivel: regina "Europei". Barcelona îi caută înlocuitor, iar fostul mare jucător, Ronaldinho, ştie cine s-ar potrivi mănuşă în angrenajul lui Valverde: un alt brazilian, Coutinho.