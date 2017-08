(foto) Cozi interminabile de mașini la ieșirea din Vadul lui Vodă: ploaia i-a alungat pe toți în oraș

20:06

The Heart of Europe (Inima Europei) este un lanț de insule construite de om lângă coasta Dubaiului. Insulele sunt replici ale statelor europene, construite la o scară mai mică și fac parte dintr-un lanț de insule și mai mare, intitulat The World (Lumea). The Heart of Europe și-a prezentat prima casă plutitoare în 2016, care are denumirea de "Căluțul de mare plutitor" și costă 2.8 milioane de dolari.