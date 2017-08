(foto) Case plutitoare în apele Dubaiului. Cum arată casa cu numele „Căluțul de mare plutitor”

The Heart of Europe (Inima Europei) este un lanț de insule construite de om lângă coasta Dubaiului. Insulele sunt replici ale statelor europene, construite la o scară mai mică și fac parte dintr-un lanț de insule și mai mare, intitulat The World (Lumea). The Heart of Europe și-a prezentat prima casă plutitoare în 2016, care are denumirea de "Căluțul de mare plutitor" și costă 2.8 milioane de dolari.

