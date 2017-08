Expert: Declararea lui Rogozin persona non-grata în Moldova, la îndemâna lui Dodon. Cazul va fi folosit în campania electorală

10:16

Președintele Igor Dodon a fost singurul șef de stat al unei țări europene care a participat la ceremonia de inaugurare a președintelui iranian Hassan Rouhani. În aceste condiții, Dodon a... The post (FOTO) Din nou Coreea de Nord: Unde a fost poziționat Dodon la ceremonia de inaugurare a lui Rouhani appeared first on Independent.