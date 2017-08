Recolta din acest an, afectată de schimbările climatice

08:46

Țara est-europeană este gata să plătească un preț de 8 miliarde de dolari pentru sistemele antirachetă Patriot, dar amenință să renunțe la contract dacă anumite cerințe legate de livrarea unor componente ale sistemelor nu vor fi respectate, anunța Defense News. The post Polonezii negociază la sânge pentru rachetele Patriot: Vor niște dotări pe care nu le au nici americanii appeared first on Independent.