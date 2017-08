Cu un minut de tacere, mii de oameni au comemorat in parcul pacii din Hiroshima victimele primului atac nuclear din istorie - VIDEO

Ca in fiecare an, ceremonia de comemorare a avut loc in parcul pacii din Hiroshima. Clopotele au rasunat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md