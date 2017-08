METEO // A fost emis cod galben de ploi, vijelii, grindină și … caniculă

17:41

Un incendiu a distrus o parte dintre magazinele celebrei piețe de pește Tsukiji, din Tokyo. Serviciile de urgență au primit un apel în jurul orei locale 16:50 (7:50 GMT) în legătură cu un incendiu care a izbucnit într-o clădire de trei etaje în partea cu centrele comerciale și restaurantele deschisă publicului și cea mai tranzitată de turiști. În total 30 de mașini de pompieri au ajuns în zonă pentru a lupta împotriva flăcărilor care au mistuit circa 200 de metri pătrați din cea mai emblematică zonă a celebrei piețe, a informat postul NHK. Potrivit informațiilor, nu au fost înregistrate victime. Această zonă, vizitată zilnic de aproape 60.000 de clienți, este numită 'Jogai' și are în total 400 de magazine și restaurante. The post Incendiu puternic la cea mai mare piaţă de peşte din lume, în Tokyo (VIDEO) appeared first on Moldova 24.