Mesajul superb al lui Buffon după retragerea „fulgerului” Bolt

Cea mai așteptată finală a Campionatelor Mondiale de atletism de la Londra, cea masculină de 100 m, a fost câștigată de americanul Justin Gatlin, cronometrat în 9sec92/100, urmat de compatriotul său Christian Coleman - 9sec94/100, marele favorit al spectatorilor și al specialiștilor, jamaicanul Usain Bolt, de 8 ori campion al lumii, obținând medalia de bronz, în 9sec.95/100.