O nouă înfrăţire la orizont: raionul Teleneşti, din Rep. Moldova, şi judeţul Neamţ, din România

11:26

Banca Mondială (BM) a aprobat un program de parteneriat cu Republica Moldova pentru anii 2018-2021. Noua strategie va oferi asistenţă Republicii Moldova în tranziţia spre un model de „creştere economică nou, mai durabil şi mai incluziv” și se va baza pe 3 direcții: „Guvernanţa economică”, „Guvernanţa serviciilor” şi „Dezvoltarea competenţelor”, relatează agenția Infotag. Suplimentar, strategia îşi propune să sporească [&hellip The post Banca Mondială, nou program de asistență pentru Rep. Moldova appeared first on InfoPrut.