Japonia comemorează 72 de ani de la bombardarea atomică a Hiroshimei

20:56

Trei militari americani au fost daţi dispăruţi sâmbătă într-un accident de avion în Oceanul Pacific, în largul ţărmurilor Australiei, potrivit US Marines, relatează AFP, conform Agerpres. The post Un avion militar american s-a prăbuşit în Oceanul Pacific: Câte persoane sunt dispărute appeared first on Independent.