Corina Hamureac alăptează fetița sa de 3 ani și 3 luni: „E ceva sacru să îți alăptezi copilul”

14:26

Serendipity… @gutierrezary A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Jul 31, 2017 at 12:08pm PDT Am avut dreptate atunci când am intuit că relația dintre Gianluca Vacchi și Ariadna Gutierrez avea să capete claritate de ziua de naștere a italianului. Deși e născut pe 5 august, omagiatul a început să petreacă încă de aseară. Amintind […]