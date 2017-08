INCENDIU în alt zgârie-nori din Dubai, în Tiger Tower

17:11

Pentru următoarele zile a fost anunțat cod portocaliu de caniculă, cu maxime ce vor ajunge până la +38 de grade. Pentru a evita situații neplăcute și periculoase Inspectoratul Național de Patrulare recomandă șoferilor: - să-și planifice pe cât posibil deplasările cu mașina în afara intervalului orar 10.00 - 18.00; - să protejeze de razele soarelui copiii și persoanele de vârsta a treia aflați printre pasageri; - nu lăsați copiii să aștepte în interiorul autovehiculelor parcate la soare; - la drum lung, efectuați opririle dese în vederea repausului şi hidratării șoferului, iar staționarea autovehiculul să fie efectuată în zone umbrite; - nu conduceți dacă vă simțiți obosiți. Pentru prevenirea incidentelor în timpul perioadelor cu temperaturi extreme, pietonii sunt rugați să evite expunerea prelungită la soare.