Privește trailer-ul oficial al live-action-ului ”Winnie the Pooh”, unul dintre cele mai așteptate filme ale toamnei

Un număr de 12 fotografi străini și locali merg în următoarele șase zile să descopere Republica Moldova și să surprindă prin obiectivul camerelor partea nevăzută și pitorească a țării noastre. Aflat la cea de-a doua ediție, proiectul fotografic „Discover the routes of life” va explora unicitatea turistică a Moldovei, fiind orientat mai mult spre turismul de aventură ușoară – un amestec dintre cultură, natură, gastronomie și drumeție. Articolul (foto) Cum este văzută Moldova în prima zi de expediție „Discover the routes of life” de către 12 fotografi apare prima dată în #diez.