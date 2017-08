Când vor apărea primele bancnote semnate de actualul guvernator al BNM?

11:11

Astfel, în declarația sa de avere pe anul 2016, Dodon spune că, oficial, a câștigat 182.000 de lei, în calitatea sa deputat. În același timp, soția sa Galina Dodon, angajată la firma prietenului și socialistului Corneliu Furculiță, respectiv Exclusiv Media, implicată în schema banilor rusești prin offshor-ul din Bahamas cu care s-a finanțat compania prezidențială, a câștigat aproape cât soțul său. „Prima doamnă”, așa cum îi place lui Dodon să o alinte după model american, a câștigat 167.000 de lei de la Furculiță. După ce a devenit președinte al Republicii Moldova, a încasat anul trecut și o îndemnizație în valoare de 68.500 de lei, iar soția sa, una în valoare de 38.000 de lei de la Casa Națională de Asigurări Sociale, scrie Ziarul de Gardă. Deși este un „dușman declarat” a lui Vlad Plahotniuc, acesta are deschise la banca acestuia Victoria Bank nu mai puțin de 7 conturi și are declarat un credit de la aceeași bancă cu dobândă preferențială de 8% pentru achiziționarea vilei de lux de la Buiucani. Aceea de care spunea că și mama îl ajută să plătească ratele, așa cum singur declarat în campania electorală la emisiunea Lorei Bogza, în Profunzime, de la Pro TV Chișinău. „Pe lideri mereu îi ataca, este alta casa. Am luat credit de la Victoriabank, cu 8% anual. Am vândut apartamentul, am luat credit și am procurat casa, și mai am de întors încă până la un milion de lei. Acum trăim din banii soției, ai mei, avem și părinți care ne ajută cu bani. Am declarat public acest lucru. Da, am procurat casa de la o rudă, care a plecat peste hotare”, declara Dodon cu nonșalanță.