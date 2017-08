Afacere bănoasă, într-un domeniu trecut cu vederea

10:36

Ea este cea mai bine plătită scriitoare din lume Romanciera britanică J.K. Rowling, creatoarea seriei literare «Harry Potter», ocupă primul loc în topul celor mai bine plătiți scriitori din lume în ultimele 12 luni, cu venituri de 95 de milioane de dolari, potrivit unui clasament publicat joi de revista Forbes, informează site-ul ladepeche.fr. Celebra scriitoare britanică, ale cărei venituri au crescut spectaculos în ultimul an grație lansării în cinematografe a filmului «Fantastic Beasts and Where To Find Them» și a spectacolului de teatru «Harry Potter and The Cursed Child», l-a înlocuit în fruntea acestui clasament pe scriitorul american James Patterson. James Patterson, un veritabil maestru al romanelor thriller, care a ocupat primul loc în ultimii trei în acest clasament, a coborât pe locul al doilea, cu venituri de 87 de milioane de dolari grație operelor sale. Podiumul este completat de Jeff Kinney, clasat pe locul al treilea, cu venituri de 21 de milioane de dolari. Jeff Kinney este autorul unei serii ilustrate de romane pentru copii, intitulată «Diary of a Wimpy Kid», ce prezintă aventurile unui băiat aflat la vârsta preadolescenței. Topul 10 al celor mai bine plătiți scriitori din lume alcătuit de revista Forbes este completat de Dan Brown (20 milioane de dolari), Stephen King (15 milioane de dolari), John Grisham și Nora Roberts (ambii cu 14 milioane de dolari), Paula Hawkins (13 milioane de dolari), E.L. James (11,5 milioane de dolari), Danielle Steel și Rick Riordan (ambii cu 11 milioane de dolari). Datele referitoare la vânzările de cărți au fost furnizate de NPD BookScan, care monitorizează 85% din totalul pieței literare americane. Sursă: agerpres.ro