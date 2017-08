Mașinile străine plătesc considerabil mai puțin pentru a intra în R. Moldova

14:06

Trei vaci au apărut în curtea unui spital din Chișinău – (FOTO/VIDEO) Când ești bolnav, ți-e greu să-ți menții spiritul vesel vis-a-vis de lumea care te înconjoară. Acum însă, copii internați la Spitalul Clinic Municipal Nr.1 au ocazia să facă cunoștință cu trei văcuțe vesele, care au apărut în curtea spitalului, în preajma secției de pediatrie. Artiștii proiectului Chișinău Is ME au transformat trei bariere de beton sure în niște animăluțe colorate și drăguțe. Artiștii speră ca văcuțele zâmbitoare, de culoare albă cu pete negre, să le aducă voie bună copiilor, să îi facă să uite de toate grijile și să îi ducă în lumea poveștilor, unde orice este posibil. Chișinău Is ME este un proiect de artă urbană nonprofit al companiei Simpals, care activează cu suportul CAROL Moldova. Sursă: diez.md Record Trei vaci au apărut în curtea unui spital din Chișinău – (FOTO/VIDEO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.