Cât bea Regina Marii Britanii într-o zi. Dezvăluirile făcute de verișoara și bucătarul monarhului

Ceren Moray este recunscuta drept una dintre cele mai talentate actrite din Turcia. Daca vara trecuta a jucat in comedia de succes “El degmemis ask” (“Dragoste neatinsa”), care i-a adus un plus de notorietate, de data aceasta interpretează rolul principal in filmul “İki Arada Bir Şehirde” (“Doua fete intr-un oras”) avand ca subiect eforturile unei […]