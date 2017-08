Băuturi de lux fără acte şi condiţii insalubre, depistate într-un hotel din Chișinău

17:46

Șeful statului Igor Dodon vrea mai multă putere. Cel puțin asta se arată într-un mesaj postat pe o rețea de socializare, după întrevederea avută, în capitala Iranului, Teheran, la ceremonia de învestire a preşedintelui iranian, cu vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, declarat săptămâna aceasta persoană indezirabilă în Republica Moldova. The post Dodon amenință guvernarea care „sabotează relațiile moldo-ruse” și își atribuie prerogative noi appeared first on Independent.