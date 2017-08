Regatul Unit este dispus să plătească 40 de miliarde de euro pentru Brexit

16:26

Conform rundei curente de prognoză, deviația PIB va înregistra o recuperare lentă și constantă pentru întreaga perioadă de prognoză. Totuși, ea va rămâne în palierul negativ pentru primele patru trimestre. Ulterior, va consemna valori pozitive nesemnificative. The post Prognoze pesimiste de la BNM: Rata anuală a inflației va continua să înregistreze un nivel înalt appeared first on Independent.