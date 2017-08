Tragedie pe litoral: Un moldovean a murit după ce a intrat cu skijetul într-un ansamblu de plase pescăreşti

14:46

Descoperirea unui sistem solar cu șapte planete similare Pământului în relativa apropiere a Pământului, la "doar" 40 de ani lumină, reprezintă, fără îndoială, un moment important pentru astronomi și în special pentru astrobiologii aflați în căutarea vieții pe alte planete. The post De cât timp am avea nevoie pentru a ajunge la una dintre planetele care pot întreține viață appeared first on Independent.