(VIDEO) Spectacol în Supercupa Germaniei; Bayern câștigă trofeul după un meci plin de dramatism

12:06

2.600 de oameni trăiesc în satul Giethoorn din Olanda, supranumit „Veneţia ţărilor de jos”. Nu există drumuri sau maşini, singura cale de acces fiind de-a lungul canalelor ce străbat pitorescul loc. The post (GALERIE FOTO) Cum arată localitatea unde nu există drumuri, maşini sau aglomeraţie appeared first on Independent.