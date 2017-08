Sute de cadavre mumificate ar putea fi descoperite după topirea gheţarilor din Alpi

15:56

Individul din imagine este căutat de către ofiţerii de investigaţii ai sectorului Râşcani din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău, pentru că ar fi sustras un rucsac cu utilaj video, lăsat fără supraveghere în scara unui bloc de locuit din sectorul Râşcani al Capitalei. Conform informaţiilor acumulate de poliţişti, victima şi-ar fi recunsoscut geanta. Astfel sunt demarate acţiuni de urmărire penală şi speciale de investigaţii, pentru a identifica şi reţine suspectul. El riscă o dedeapsă cu amendă în mărime de pînă 13 000 lei, muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore sau închisoare de pînă la 2 ani. Cetăţenii care l-au recunoscut, sunt rugaţi să comunice datele la numerele de contact: 0 696 76 136/ 0 691 50 993. Confidenţialitatea surselor de informare este garantată. http://politiacapitalei.md/wp-content/uploads/2017/08/Untitled-4.mp4 The post Bărbatul din imagini este căutat de poliție! A furat un rucsac (VIDEO) appeared first on Moldova 24.