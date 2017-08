Mark Zuckerberg face încă un pas în cursa pentru președinția SUA

12:06

Starul portughez Cristiano Ronaldo a fost audiat săptămâna aceasta de o instanță din Spania, în urma acuzațiilor de evaziune fiscală. El a dezvăluit că nu știe altceva în afară de fotbal și că are încredere în consilierii săi.