Igor Dodon s-a întâlnit, totuși, cu Dmitri Rogozin la Teheran. Șeful statului a rugat partenerii ruși să se abțină de la sancțiuni

Cuplul de moldoveni, care și-a vândut bebelușul unei nemțoaice, a fost condamnat la pușcărie: tatăl - la 17 ani, iar mama - la 15 ani. La fel, și cetățeana Germaniei, care a cumpărat copilul și a încercat apoi să-l treacă peste frontiera Republicii Moldova, va sta 18 ani după gratii. Sentința a fost emisă pe 2 august de către Judecătoria Hâncești. Cazul a fost documentat în luna februarie 2017. Tatăl copilului, cetățeana Germaniei, originară din Kazahstan, și încă un bărbat cu dublă cetăţenie - a R. Moldova și României - au încercat să scoată bebelușul de 12 zile din țară. Toți trei au fost reținuți în punctul de trecere „Sculeni". Aceștia au perfectat actele şi au dobândit permisiunea de a-l scoate din Moldova sub pretextul acordării asistenței medicale în străinătate. Pentru aceasta nemțoaica le-ar fi promis părinților copilei bani și beneficii materiale. În cadrul investigațiilor preliminare, a fost stabilit că bebelușul provine dintr-o familie social-vulnerabilă. Mama acestuia, o femeie în vârstă de 26 de ani, are alți trei copii minori. Tatăl copilului, în vârstă de 28 de ani, a fost certat cu legea, fiind deținut în penitenciar pentru tâlhărie. Ambii părinți sunt originari din mun. Bălți.