Armata și poliția au intrat în forță în mai multe favele din Rio de Janeiro

Polițiștii elvețieni au anunțat că sute de cadavre ale alpiniștilor dispăruți în Alpi în ultimul secol ar putea ieși la suprafață în anii următori din cauza încălzirii globare care duce la topirea ghețarilor, potrivit The Gurdian, citat de ZF.