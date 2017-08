Ucraina avertizează: Decizia Scooter de a susţine un concert în Crimeea „nu este doar un scandal, ci o infracţiune cu consecinţe legale serioase”

10:26

Guvernul de la Chişinău l-a declarat pe viceprim-ministrul rus, Dmitri Rogozin, persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Această ştire a fost foarte repede preluată de presa din România, pe canalele deja cunoscute. Primii care au luat anunțul au fost Digi24 şi adevărul.ro. Breaking news-ul care îl avea ca subiect pe Rogozin a fost mai apoi emis de toată presa din România, pe nemestecate. În toată mass-media românești a fost prezentată o mare victorie a guvernului moldovenesc, care a reuşit, după îndelungi demersuri, să-i interzică rusului Rogozin să mai intre în Moldova. The post (OPINIE) Din tranşeele războiului hibrid de la Chișinău: Iar ne-a păcălit oligarhul appeared first on Independent.