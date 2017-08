Un avion militar american s-a prăbușit în Oceanul Pacific

14:56

Cadavrul minorului în vârstă de 10 ani înecat, pe 1 august, în rîul Nistru a fost recuperat astăzi de salvatori. Conform informațiilor oferite din subdiviziunea teritorială, copilul a fost găsit la distanța de aproximativ 10 km de locul unde se presupune că s-a înecat. Corpul neînsuflețit a fost depistat de două persoane civile ce se aflau pe o barcă în zonă, dar a fost extras de un echipaj de salvatori. Toate circumstanțele acestui caz urmează să fie stabilite de organele de drept. Amintim că băiatul în vîrstă de 10 ani s-a înecat în seara zilei de 31 iulie 2017 în râul Nistru, în apropierea localității Telița, Anenii Noi. Acesta se afla împreună cu părinții. Pe parcursul acestor zile angajații Serviciului Situații Excepționale al MAI au efectuat lucrări de căutare pe râu.