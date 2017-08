VIDEO // Cum arată bucătăria unui hotel din Chișinău

13:56

Angajații Inspectoratului Național de Patrulare au depistat, în prima jumătate de an, 25 259 de conducători auto care rulau cu viteze excesive pe traseele din țară. Din numărul total, circa 1 500 de șoferi au depășit viteza de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/h. Șoferii în cauză au fost sancționați contravențional cu amenzi de până la 1 500 de lei cu aplicarea de până la 5 puncte de penalizare. INP reamintește conducătorilor auto să adapteze permanent viteza de rulare la condițiile de drum.