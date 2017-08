 Centenarul Unirii // Un secol mai lung decât veacul

10:26

Nici eu nu am avut experienţe din cele mai plăcute. Am lucrat trei ani farmacistă. Am vrut să fug din Moldova pentru că înnebuneam la cap. Jur. Oamenii nu ştiu ce se întâmplă în interiorul sistemului farmaceutic. Dar e un „mucegai” care înflorește tot mai mult. E un business. Nu se gândește nimeni la pacienți....