Destinaţie perfectă de vacanţă în România, dar puţin cunoscută: Plaja este sălbatică şi poţi înota cu delfinii

08:46

Pentru a scăpa de furia câinelui, o pisică s-a prefăcut moartă. Deși a reușit să păcălească cățelul, până la urmă cei doi au avut parte de o „cursă”. The post (VIDEO) Pisica „moartă-n” drum: Cum îşi bate joc o felină de un câine inocent appeared first on Independent.