Avertisment înfricoșător: Valurile de caniculă, inundațiile și alte dezastre vor afecta 2 din 3 europeni până la finalul secolului

21:26

Cu toţii ştim că un consum excesiv de zahăr ne poate afecta grav sănătatea. Nutriţioniştii susţin că este chiar mai periculos decât grăsimea, deşi îi este acordată o atenţie scăzută. Ce se întâmplă însă cu organismul după ce reducem cantitatea de zahăr? The post Ce se întâmplă cu corpul tău dacă renunţi la zahăr după două zile, o săptămână, o lună, un an sau cinci appeared first on Independent.