Rata inflaţiei continuă să crească; A atins 7,1% în trimestrul II al anului 2017

21:26

Acum un an, speakerul Andrian Candu anunța că maximum într-un an, în Republica Moldova se va trăi mai bine. La un an de la aceste declarații însă, se pare că... The post Maia Sandu îi amintește lui Andrian Candu cum trăiesc oamenii de rând, după ce în 2016 și-a cumpărat apartament lângă Plahotniuc appeared first on Independent.