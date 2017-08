Astăzi sunt așteptate 39 de grade Celsius: Recomandări pe timp de caniculă

19:46

Doctrina „maskirovka” a Rusiei nu face referire doar la un set de tactici militare de camuflare. Semnificațiile ei pot fi extinse și în registrul mesajelor codate prin simboluri cu profundă rezonanță istorică. De exemplu, cum ar fi participarea la mega-exercițiul militar Zapad-2017, pe care Rusia îl va desfășura în septembrie, a celebrei divizii de tancuri care a ocupat Berlinul în cel de-al Doilea Război Mondială și a participat la invadarea Cehoslovaciei în 1968. The post (VIDEO) Divizia de tancuri cu care Rusia vrea să provoace NATO în septembrie appeared first on Independent.