Situația persoanelor tinere din Moldova: Dacă nu 881.180 tineri contează atunci cine?

18:11

Game of Thrones este serialul care a intrat în cele mai fiebinți topuri are anului 2017. Sezonul 7 al serialului a inspirat brandul de make-up The Catch să producă periuțe pentru machiaj în cheia serialului. Articolul (foto) Au apărut ustensile de machiaj în stilul Game of Thrones. Iată cât costă un set apare prima dată în #diez.