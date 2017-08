(FOTO și VIDEO) Vladimir Putin a intrat în campanie electorală? A pescuit iar la bustul gol în Siberia

18:06

Angajații Inspectoratului Național de Patrulare al IGP au împărțit șoferilor înghețată, în loc de amenzi, motivând în acest fel conducătorii auto să fie atenți la drum, pe timp de caniculă.