Liderul Transnistriei învinuieşte Austria pentru stagnarea discuţiilor de pace cu R. Moldova

15:16

Restricţiile temporare ale Rusiei pentru porcii vii şi pentru produsele de porc din Romania cad în gol. Datele statistice oficiale arată că nu sunt înregistrate exporturi către Federaţia Rusă pe codul NC 0103-Animale vii din specia porcine în perioada 2014-2017, potrivit informaţiilor furnizate HotNews.ro The post Situație hilară: Rusia a interzis importul de porci din România, dar importurile nu există appeared first on 10TV.