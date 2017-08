Victor Chirilă: Moldova a lezat mândria Rusiei care ţine mult la imagine, să ne pregătim de pedepse

17:26

În contextul zilelor caniculare, astăzi mai mulți șoferi au fost trași pe dreapta însă nu pentru a fi sancționați cu amenzi obișnuite cu de obicei, ci pentru a fi amendați cu o înghețată. The post (VIDEO) Amenzi dulci! Șoferii au fost sancționați astăzi cu câte o înghețată appeared first on Independent.